Andressa Urach faz declaração chocante para o ex-marido e é detonada na web; entenda

Andressa Urach está sob os holofotes por causa das recentes polêmicas envolvendo seu filho. Desta vez, a ex-Fazenda virou assunto após se declarar para o seu ex-marido, Thiago Lopes.

Celebrando o Dia dos Pais, o ex de Andressa compartilhou uma foto com Leon, fruto do relacionamento dos dois. Porém, o que chamou a atenção dos internautas foi que a loira reagiu à publicação de forma amigável.

Sem nenhum rancor ou mágoa, a ex-Fazenda escreveu: “Feliz Dia dos Pais. Você é o melhor pai que eu poderia ter escolhido para nosso filho. Amo vocês“. Em resposta, os internautas não ficaram calados e logo começaram a criticar Andressa.

“Na verdade, você não foi escolhida como mãe. Ele sim foi escolhido como pai. Você apenas gerou! Deus abençoe esse pai para conduzir o melhor caminho para esse bebê”, disse uma. “Acho bem triste você deixar passar a vida de mais um filho e não estar presente por dinheiro e fama. Vai ser muito triste. Você mesma disse uma vez que se arrependia de não ter acompanhado o Arthur Urach [primogênito]. Fico me perguntando: será que você precisa de tanto dinheiro assim? Não dá para viver uma vida mais simples para poder conviver com seu filho?”, questionou outra.