Andressa Urach gravará pela 1ª vez com travesti; conheça Ellen Carine

Andressa Urach irá gravar, pela primeira vez, conteúdo adulto para o seu perfil no Privacy com uma travesti. A escolhida foi a mineira Ellen Carine, 28, conhecida nas redes sociais por compartilhar a gestação e a parentalidade trans com seu ex-marido Rodrigo Bryan, também uma pessoa trans, no perfil “Fofuxos Trans”.

O convite surgiu após a Ellen saber que a Andressa, 35, tinha interesse e “fetiche” em transar com uma travesti. Sabendo disso, Ellen contou ao iG Queer que buscou chamar a atenção da Urach por meio da própria rede social e com a ajuda dos fãs. Andressa, logo em seguida, chamou ela para uma gravação.

Ellen, a “FofuXa Trans”, abriu recentemente seu perfil no Privacy, e como ela é fã da Urach, ela tentou fazer essa parceria acontecer, pois a Andressa tem um perfil de destaque na plataforma.

“Ela me chamou no direct e perguntou se eu toparia ir até ela para gravar. Eu, que já era fã, topei na hora. Já marcamos, e a gravação vai acontecer dia 19 de setembro, em Porto Alegre”.

Na conversa que Andressa teve com Ellen, ela afirmou que seria a primeira vez dela com uma travesti. E, assim como Andressa, também será a primeira vez de Ellen, mas produzindo conteúdo com uma mulher cis.

“Será a primeira vez com uma mulher cis e celebridade. Tô até com medo de broxar”, brinca Ellen, adicionando estar bastante ansiosa, pois o filho da Urach, o Arthur, é quem vai gravar.

Fora da plataforma, a mineira conta que seus relacionamentos sempre foram com homens trans ou mulheres lésbicas “masculinizadas”.

“Não adianta o que você faça, se você decidiu ser uma pessoa pública, você sempre vai receber ataques. Por isso, busco sempre não dar atenção para não afetar o meu dia a dia”. Como mãe, Ellen enfatizou que depois que abriu o perfil na plataforma de conteúdo adulto, passou a receber críticas, mas conta que releva, pois desde a sua gestação ela sofria ataques por compartilhar o dia a dia do casal trans.

“As pessoas pensam que para entrar neste mundo [de produção de conteúdo adulto], a pessoa não pode ter filhos. A partir do momento que, no mesmo perfil eu compartilho meu dia a dia como mãe e divulgo meus conteúdos, as pessoas não sabem separar um momento do outro”, finaliza.