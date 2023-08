Andressa Urach revela quanto cobra por uma hora de programa: veja

Andressa Urach revelou o valor que está faturando no mundo da prostituição. A modelo disse ao Fofocalizando, do SBT, que cobra R$ 15 mil aos clientes que desejam passar uma hora com ela.

“Eu aprendi desde os 21 anos a ganhar dinheiro em troca de sexo. Eu tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho esse fetiche”, explicou. Veja o vídeo aqui.

“Eu ganho 10% do que ela faz. É grana (risos). [No último mês] R$ 60 mil. Eu estou ganhando o maior dinheiro, por que eu vou me arrepender [de gravar os conteúdos de Andressa]?”.

Na entrevista, Andressa mostrou que seu dinheiro vem da prostituição, das redes sociais e das plataformas adultas, como o Privacy. Em apenas 23 dias, a modelo faturou mais de R$ 666 mil somente na página voltada para conteúdos eróticos.