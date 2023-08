Anitta é confirmada como atração do VMA 2023

Anitta foi confirmada como uma das atrações do MTV Video Music Awards (VMA) 2023. Além disso, a cantora, que conquistou o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina com Envolver em 2022 e também apresentou uma performance na edição, é uma das concorrentes da noite. Agora, ela disputa a categoria com Funk Rave.

“Prepare-se para dançar! A Rainha do funk brasileiro, Anitta, vai se apresentar no VMAs de 2023. Você não quer perder isso”, disse o anúncio feito no perfil da premiação no X, antigo Twitter.

A brasileira também compartilhou o anúncio nas próprias redes. No Instagram, ela compartilhou um vídeo dançando ao som de funk rave com a pergunta “Quem vai se apresentar no VMAs de novo???” escrita em inglês.

O evento ocorre em 12 de setembro, a partir das 21h, no Prudential Center, nos Estados Unidos, e será transmitido pela MTV.