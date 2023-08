Anitta troca de roupa no palco do Domingão e Livia Andrade espia: ‘Ô lá em casa’

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Popstar não tem tempo a perder, como mostrou Anitta no Domingão com Huck, deste domingo (20). No palco, o apresentador exibiu uma retrospectiva das conquistas do último ano da cantora e, logo em seguida, antes de se apresentar, a artista trocou de roupa no palco mesmo, em uma parte coberta. Confira o momento no vídeo aqui em cima!