Com ingressos esgotados, Jota Alves comemora 35 anos de carreira com show em Sena Madureira

O músico Jota Alves completa 35 anos de carreia neste ano, e para celebrar o momento, neste sábado (26), irá realizar um show especial no Parque das Acácias, em Sena Madureira. Os ingressos para a festa já estão esgotados.

O Boteco J. Alves, além do show do grande protagonista da noite, também vai contar com apresentações de artistas convidados. O evento inicia a partir das 22 horas.

Na manhã deste sábado os preparativos para a realização da festa já estavam a todo vapor. Foi necessário ampliar área coberta do local, em virtude da grande demanda de público que estará presente no evento.

Jota Alves revelou surpresa com a grande procura para a celebração de seus 35 anos de carreira. “Eu estou impressionado, depois de 35 anos nas noites, a gente faz esse show e o povo vem. Estou emocionado, é um recorde em Sena Madureira”, disse.

Devido a grande procura pelos ingressos, que já foram todos vendidos, o evento será transmitido ao vivo pelos sites Ac Purus, Yaco News e também pela página no Instagram do cantor (@jotaalvees), para que as pessoas que não conseguiram adquirir seus ingressos possam aproveitar a festa, mesmo que virtualmente.

Além de cantor, Jota Alves também é radialista da Rádio Difusora de Sena Madureira e um empresário bem sucedido. Ele é pai do vereador Elvis Dany.

De origem simples, começou a trabalhar muito cedo. Formou-se em Matemática pela Ufac, e é uma das personalidades mais queridas do vale do Iaco.