Aos 64 anos, morre João Alfredo, um dos três filhos do médico acreano Ary Rodrigues

João Alfredo Sombra Rodrigues, um dos três filhos do lendário médico Ari Rodrigues, falecido nos anos 70, morreu, na madrugada desta terça-feira (29), em Rio Branco (AC), de complicações hepáticas. Tinha 64 anos.

João Alfredo já havia perdido o irmão, José Luiz Sombra Rodrigues, advogado, presidente do DTP (Departamento de Transportes Públicos) da Prefeitura de Rio Branco, na gestão do então prefeito Jorge Viana e que morreu em 2016, também em decorrência de complicações hepáticas. Dos três filhos de Ary Rodrigues e dona Zelita, também já falecidos, só resta o primogênito Ary Rodrigues Filho, o Arizinho, que conseguiu fazer transplante de fígado com sucesso.

Político, João Alfredo chegou a ser pessoa influente no governo Romildo Magalhães (de 1992 a 1994), quando chegou a fazer parte da direção do Imac (Instituto de Meio Ambiente do Acre). Morreu defendendo as pautas do bolsonarismo nas redes sociais.