Aos 90 anos, Rivasplata curte Expoacre de cadeira de rodas: “Quero ver arte”

Um dos artistas plásticos mais conhecidos do Acre, Rivasplata foi visto, de cadeira de rodas, visitando a Expoacre, neste 8º dia de Feira.

Jorge Rivasplata, além de pintor é também escultor e responsável por grandes obras em coleções particulares ou em exposições permanentes no Estado do Acre, como os quadros dos ex-governadores estaduais no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, assim como é também autor da maioria dos quadros que ornam e embelezam prédios públicos como os da Assembleia Legislativa e o Palácio Rio Branco.

Seu quadro mais famoso e o maior em exposição é o que retrata o líder da Revolução Acreana, José Plácido de Castro, montado num soberbo cavalo branco, empunhando uma espada no que seria uma cena de seu comando na guerra contra o exército boliviano e que libertou o Acre do julgo da Bolívia.

Com 90 anos recém-completados no último dia 25 de julho, Rivasplata foi enfático ao dizer o que pretende curtir na Expoacre: “Quero ver arte”.

O artista peruano, que escolheu o Acre como lugar para construir a vida e a carreira, disse que a Feira está “muito bonita e bem organizada” e espera que os empreendedores “faturem”.

Rivasplata, mesmo de cadeira de rodas, declarou que todos os anos sempre vem visitar a Expoacre.

