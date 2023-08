APAE de Rio Branco inicia Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na segunda

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco está pronta para inaugurar a tão aguardada Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento de abertura está marcado para a próxima segunda-feira, 21 de agosto, às 08h, e será realizado nas instalações da própria APAE-AC.

Com um compromisso incansável de promover a inclusão, a conscientização e o respeito pelas pessoas com deficiência, a APAE de Rio Branco se preparou para uma semana repleta de atividades significativas. A cerimônia de abertura promete ser um momento especial, reunindo membros da comunidade, autoridades locais, familiares e, claro, os protagonistas da semana – os indivíduos com deficiência intelectual e múltipla.

O evento irá destacar não apenas os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência, mas também suas conquistas, habilidades e talentos únicos. A programação planejada para a semana inclui palestras esclarecedoras, workshops interativos e atividades que visam aumentar a conscientização sobre as questões envolvendo a deficiência e incentivar a construção de uma sociedade mais inclusiva.