Após acordo com Denilson, Belo promete pagar churrasco da reconciliação: ‘Fã um do outro’

Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador. Contudo, o valor não havia sido quitado até este mês, acrescido de correção monetária. O cantor justificou o não pagamento alegando que não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e afirmando que nunca recebeu aporte financeiro do ex-jogador entre 1999 e 2000.

Até o início do mês de julho, a defesa do músico calculava que cerca de R$ 1,7 milhão em direitos autorais das músicas de Belo já haviam sido penhorados, recebidos por Denílson com o bloqueio nas contas do cantor nos repasses feitos pela Abramus.