Após acusação de importunação sexual, Paulo Roberto Falcão anuncia demissão do Santos

Paulo Roberto Falcão anunciou a demissão do cargo coordenador de futebol do Santos após ter sido acusado de importunação sexual, nesta sexta-feira (4/8). Nas redes sociais, o ex-jogador diz ter saído por respeito à torcida.

“Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”, escreveu no Instagram.

Paulo Roberto Falcão foi denunciado por uma funcionária do apart hotel onde mora em Santos, no litoral de São Paulo, por importunação sexual.

Uma recepcionista do local afirmou à polícia ter sido importunada por Falcão. Caso foi registrado Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município de Santos. Com fim de preservar a intimidade da vítima, a autoridade policial decidiu resumir as informações no Boletim de Ocorrência (BO).

O texto diz que os atos feitos por Falcão não deixaram vestígios, e por isso não será necessário exame de corpo de delito. Santos, clube onde trabalha atualmente como coordenador, ainda não se pronunciou.