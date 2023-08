Após aprovação da Aleac, governo deve investir R$ 2 milhões em clubes de futebol do Acre

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (30), o Projeto de Lei de autoria do Executivo, que autoriza o repasse de R$ 2 milhões para os clubes futebol do Acre.

De acordo com o texto da matéria, o PL pretende fortalecer o esporte regional e proporcionar novas oportunidades de crescimento para as agremiações esportivas.

A proposta teve elogios e o aval de deputados da base e do oposição. O deputado Edvaldo Magalhães, do PCdoB, líder da oposição na Aleac, lembrou que no ano passado, durante a elaboração do orçamento da Casa, medidas foram tomadas para garantir subsídio aos clubes, que segundo ele, vivem na amargura. “Nós, no ano passado, fizemos um esforço enorme ao final do ano para que a gente pudesse garantir no orçamento o mínimo de recurso para financiar os nossos clubes, que vivem na amargura. Todo mundo promovendo o desporto com o suor do rosto e algumas moedinhas dos seus salários”, disse o comunista.

A proposta surgiu após esportistas do Acre alegarem a falta de investimentos em infraestruturas esportivas, apoio aos atletas locais e a promoção de eventos que possam atrair a atenção do público.

Após a aprovação, o projeto segue agora para sanção do governador Gladson Cameli.