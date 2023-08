Após convite de Marcus Alexandre, Leila Galvão anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Brasiléia

A ex-prefeita de Brasiléia, Leila Galvão, primeirasuplente de deputada estadual pelo MDB, disse ao ContilNet nesta sexta-feira (18), em Epitaciolândia, que será candidata à prefeitura de seu município no ano que vem. A ex-prefeita disse que não irá à Justiça pedir o mandato do deputado Emerson Jarude, que deixou o MDB para o Novo e que, em casos assim, tem gerado ações judiciais patrocinadas pelos suplentes.

“Quem me conhece sabe que eu sou paciente. Além disso, o deputado deixou nosso partido com uma carta de liberação da executiva regional”, afirmou. “Meu foco é outro”, acrescentou.

O “foco” é, portanto, um possível retorno à Prefeitura de Brasiléia, cargo que ela exerceu em dois mandatos, de 2005 a 2012, pelo PT. Leila disse que já pensava em voltar a disputar o mandato fazia algum tempo, mas que se decidiu de fato a partir de uma reunião com Marcus Alexandre, que acaba de se filiar ao MDB e que também deve voltar a disputar a Prefeitura de Rio Branco, em 2024.

“Ele me desafiou a voltar a disputar a Prefeitura e eu aceitei o desafio”, afirmou Leila Galvão, que é, além de ex-prefeita, ex-vereadora pelo MDB de Brasiléia de 1992 a 2001. Ela também foi deputada estadual de 2014 a 2018, ainda pelo PT.

Para voltar à Prefeitura de Brasiléia, Leila Galvão admite que busca alianças com vários partidos, inclusive com o próprio PT. “Estamos abertos e vamos conversar com todo mundo”, disse.