Após desapropriação, Governo já tem data para construir casas para sem-tetos

A construção de novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, anunciadas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Lula, poderá beneficiar também os moradores da comunidade Terra Prometida, retiradas de suas casas nesta terça-feira (15), após uma ação de reintegração de posse movida pelo Governo do Acre. Além disso, os recursos previstos no PAC devem ainda construir mais casas em outros locais da capital e de municípios do interior.

A obra é considerada prioritária para a gestão do governador Gladson Cameli, e deverá construir 224 apartamentos, com 42 metros quadrados de área, dois quartos, sala e cozinha integradas, banheiro e área de serviço. O investimento previsto é de R$ 40 milhões. Um dos locais beneficiados pela construção dos conjuntos habitacionais é justamente o terreno onde está localizada a Terra Prometida, por isso a necessidade de reintegração.

Em relação à comunidade do bairro Irineu Serra, o governo espera construir e entregar as novas moradias no ano que vem, em 2024. Além disso, o presidente Lula pretende ainda construir, anualmente, mil casas no Acre.

“Todos os projetos arquitetônicos e de engenharia já estão prontos e a proposta apresentada está em processo de análise no Ministério das Cidades. Conforme o cronograma, a expectativa é de que a primeira etapa do conjunto habitacional seja construído e entregue em 2024”, explica Leonardo Neder, diretor técnico da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanização (Sehurb).

Até lá, o governo espera amparar as famílias do Terra Prometida concedendo a elas o benefício do aluguel social, e inseri-las no Cadastro Habitacional do Acre, que garante a contemplação de novas casas. Além disso, de imediato, para aqueles moradores que não tem para onde ir, o Estado disponibilizou o Parque de Exposições Wildy Viana para abrigá-los provisoriamente.