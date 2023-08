Após eliminação do Brasil, namorada de Marta se diz orgulhosa da jogadora: ‘Me inspira’

A eliminação do Brasil da Copa do Mundo feminina mexeu com espectadores e internautas. O empate do time nesta quarta-feira (2) contra a Jamaica representou o fim da linha não apenas na competição, mas para Marta.

A jogadora, que disputou 189 jogos pelo Brasil, já afirmou que esta foi a sua última Copa já que pretende não retornar no próximo campeonato mundial, previsto para ocorrer em 2027. Quem a homenageou foi Carrie Lawrence, namorada de Marta.

“Tão orgulhosa de você. Você me inspira muito, meu amor”, escreveu ela no Instagram, junto com uma montagem com várias fotos da brasileira. As duas estão juntas há um ano e se conheceram no time Orlando Pride, onde jogam. Recentemente, o casal comprou uma mansão na cidade, avaliada em R$ 8 milhões.