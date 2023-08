Após marcar 48ºC em Rio Branco, termômetro da Praça do Relógio passará por aferição

A previsão feita pela Defesa Civil sobre o dia mais quente na última quarta-feira (23), se concretizou, é o que diz o tenente-coronel Cláudio Falcão. No entanto, o coordenador do órgão ressaltou que será feita uma aferição no termômetro da Praça do Relógio, no Centro de Rio Branco, que chegou a registrar 48ºC.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Falcão disse que as temperaturas ultrapassaram os 40ºC na capital. O coordenador da Defesa Civil explicou, ainda, que a aferição ao termômetro no Centro de Rio Branco será necessária para saber se, de fato, as temperaturas registradas estão corretas.

“É claro que nós precisamos aferir se aquelas temperaturas estão de acordo com o que demanda. De repente pode ter algum tipo de erro, não estamos dizendo que tem, mas precisamos aferir”, explicou.

Cláudio Falcão alertou, ainda, para a previsão de mais calor nos próximos dias, mesmo que tenha previsão de chuva para o final de semana em alguns pontos

“Hoje, 24 de agosto também temos temperaturas bastante elevadas e assim vai continuar, ainda por um bom tempo. O cenário de seca ainda vai permanecer”, disse.