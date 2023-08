Após percorrer vários países, “Mineiro” estaciona em Sena Madureira: “Lugar acolhedor”

Aos 84 anos de idade, o aposentado José de Sousa Silva, natural do Estado de Minas Gerais, carrega em sua bagagem uma vasta experiência. Atualmente ele reside no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, mas já esteve em vários Estados do Brasil e até mesmo em outros países.

Conhecido popularmente como “Mineiro”, ele contou à reportagem do ContilNet que saiu de casa ainda jovem, com 23 anos de idade. “Eu era peão de trecho. Enchia o carro de mercadorias e saía vendendo Brasil à fora. Estive também em outros países: Venezuela, Peru, Guiana Francesa, Equador e cheguei a morar algum tempo na Bolívia”, contou.

No Acre, “Mineiro” morou inicialmente em Cruzeiro do Sul e, posteriormente, mudou-se para o vale do Iaco. “Não tenho nenhum parente aqui em Sena Madureira. Moro só eu e Deus. Aqui é um lugar acolhedor. Em Sena também é bom de ganhar de dinheiro, mas tem que trabalhar”, disse ele.

Todos os seus parentes residem em Minas Gerais e São Paulo. “Eu vou à Minas Gerais, minha terra natal a passeio, mas não pretendo mais morar lá”, confirmou.

Seu “Mineiro” é pai de três filhos, todos eles moram em Rondônia.

Fundada em 25 de setembro de 1904, a cidade de Sena Madureira sofreu grande influência em se tratando de sua população, principalmente dos nordestinos.

Há vários exemplos de pessoas bem sucedidas em Sena Madureira oriundas de outros Estados do Brasil.