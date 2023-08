Após ser acusada de ‘terrorismo nutricional’, Maíra Cardi ironiza marido de Ivete Sangalo

Não foi a primeira vez que Danil Cady fez em público uma crítica à ex-BBB. Em 2022, quando Arthur Aguiar estava no reality e ainda era casado com Maíra, o nutricionista fez um vídeo em que a acusava de terrorismo nutricional pela primeira vez após Maíra repreender , através da web, o marido comer pão dentro do “BBB 22”.

No vídeo, o nutricionista falou sobre a questão: “Brincadeiras à parte, o terrorismo nutricional está cada dia mais presente aqui na internet, dentro de casa, nas clínicas e consultórios. Para muitas pessoas, o comer virou algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida. Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento rápido acabam deixando as pessoas doentes do corpo e da cabeça. Faça as pazes com a comida e com o seu corpo. Busque um estilo de vida saudável sem radicalismos e paranoias. Se você já vem sofrendo com isso, procure a ajuda de uma equipe multidisciplinar (psicólogos, nutricionistas, psicólogos, nutricionistas e médicos) capacitados para o atendimento de transtornos alimentares”.