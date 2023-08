Após ser massacrada pela web, Chris Flores toma atitude surpreendente

Após entrevistar a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, Chris Flores foi duramente criticada e tomou uma decisão surpreendente: retirou de suas redes sociais o vídeo com imagens da conversa. A apresentadora do Fofocalizando foi massacrada depois de ouvir a matriarca falar sobre o imbróglio familiar que vive com relação aos negócios da filha.

No bate-papo, a jornalista dá para a mãe da atriz a oportunidade de contar o seu lado da história; no entanto, a postura da comunicadora acabou sendo questionada pelos telespectadores. Internautas questionaram a parcialidade de Flores, já que pareceu comovida com a história da esposa de Gilberto Elias, consolando-a em certo momento.

A web ainda comparou a situação com uma outra do passado, a qual Chris esteve envolvida: a da grávida de Taubaté. Em 2012, a comunicadora deu voz à mulher do interior de São Paulo que dizia estar esperando quadrigêmeas, o que era mentira. Com a repercussão sobre o caso da ex-Carrossel, o episódio voltou à tona.