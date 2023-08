Após tentar fugir, homem é preso com arma artesanal no Acre

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu retirar nesta quarta-feira (2), mais uma arma de fogo de circulação e também efetuou a prisão de um infrator.

Ao desenvolver uma ronda pelo centro da cidade, os policiais avistaram dois suspeitos trafegando em uma bicicleta. Ao notar a aproximação da viatura, eles tentaram empreender fuga. Um dos suspeitos conseguiu êxito, mas o outro foi cercado nas imediações da Feira livre dos colonos. Ainda se desfez da arma de fogo, entretanto, os policiais conseguiram encontrá-la.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, trata-se de uma arma fabricada de maneira artesanal que continha um cartucho já deflagrado. Não deu para identificar a marca nem o calibre, mas com relação ao modelo tentaram fazer tipo pistola.

Em face do exposto, o suspeito foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe.