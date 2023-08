Após uma década, Café do Teatro é reinaugurado com coquetel em Rio Branco; FOTOS

Nesta quinta-feira, 17 de agosto, os cidadãos de Rio Branco testemunharam um momento histórico de renovação cultural com a reinauguração do famoso Café do Teatro. Após uma década de portas fechadas, o espaço ressurge com vigor sob a liderança da empresária Ineis Castro e de sua filha, Claudia Castro Lopes.

Localizado no coração da cidade, na Avenida Brasil, nº 30, Centro, este local emblemático, que há anos é considerado um dos cartões postais de Rio Branco, no Acre, promete novamente agitar as atividades culturais e sociais da região.

O Café do Teatro, agora concedido às Meninas Docerias, ganha nova vida como um ambiente que combina tradição e modernidade. A abertura privada do espaço contou com a presença ilustre de autoridades locais, evidenciando a importância deste marco para a cidade. A reinauguração não apenas resgata memórias e histórias do passado, mas também promete ser um catalisador para o futuro cultural de Rio Branco.

As portas estarão abertas ao público a partir desta sexta-feira, 18 de agosto, oferecendo uma experiência revitalizada aos moradores da cidade e aos visitantes. O Café do Teatro tem tudo para se tornar novamente um centro de encontro para amantes da cultura, palco para eventos sociais e artísticos, e um espaço onde a rica história de Rio Branco continua a ser escrita.

Nesta jornada de renovação, Ineis Castro e Claudia Castro Lopes estão determinadas a criar um ambiente que promova a união da tradição com o contemporâneo, proporcionando aos frequentadores uma experiência única que celebra o passado enquanto abraça o futuro. Com a reabertura do Café do Teatro, Rio Branco recupera não apenas um espaço físico, mas também uma parte essencial de sua identidade cultural.

Ao ContilNet, a empresária destacou sua trajetória na culinária acreana desde os anos 80, a frente da extinta Pizzaria Boleta. Ineis também falou sobre as novidades do espaço que terá base a culinária acreana.

“Eu atuo na área desde o ano 80 quando tivemos a pizzaria Bolota. É com grande orgulho,que nós da família Castro, iremos reabrir o Café do Teatro, levando toda nossa história desde a nossa matriarca Jahanara Castro até hoje com a nossa doceria e nossos pratos regionais. Reabrir o Café Teatro é a certeza de uma esperança de novos tempos do empreendedorismo acreano. Nossa culinária será baseada em uma culinária acreana, cheia de histórias e cultura carregando todos os temperos que aprendemos desde a geração passada até os dias de hoje, temos uma história linda com nossa querida bolota, onde fizemos e fazemos ainda história com suas receitas de pizza única, acrescentando a isso, nossa culinária regional ! Convidamos a todos a viver essa experiência no Café teatro que vai está aberto ao público dia 18, sexta feira”, disse ao ContilNet.

