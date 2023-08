Aracy Balabanian viveu romance com Antonio Fagundes: relembre

A atriz Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira (7/8) aos 83 anos, viveu um romance com o também ator Antonio Fagundes. A história de amor aconteceu em 1968, assim como revelou o artista em 2020 ao programa Que História é Essa, Porchat?, do GNT.

Na ocasião, Fábio Porchat questionou aos seus convidados quem foram seus amantes no início das carreiras. Neste momento, Fagundes revelou seu romance com Aracy:

“Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi em 1968. Eu tinha dois anos de profissão só. Foi com a Aracy Balabanian. A gente namorou um ano, foi uma coisa séria.”

Os dois se conheceram durantas as gravações da novela Antônio Maria, na extinta TV Tupi. O ator tinha 20 anos, enquanto ela tinha 28.

Aracy Balabanian fala de Antonio

Na época, Aracy disse ao Extra: “Ele era um menino quando nós tivemos um pequeno caso, uma historinha de amor. Ele era um menino e eu era mais velha. Aconteceu, terminou e continuamos amigos, eu torcendo por ele, e ele torcendo por mim.”

“Foi muito bonito quando houve. Isso foi há tantos anos. Hoje somos amigos queridos. Quando eu perdi meus pais, ele me deu apoio. Agora ele perdeu a mãe, e eu o procurei. As esposas dele foram as minhas amigas”, completou a atriz.