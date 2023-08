“As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” marca as estreias da semana no Cine Araújo

Mais uma animação das tartarugas lutadoras chega às telas do cinema nesta quinta-feira (31). Além da estreia do filme “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, os longas “Toc Toc Toc: Ecos do Além” e “Presos na Floresta: Fuja se For Capaz” também estreiam no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping.

O novo capítulo da popular história criada em meados dos anos 80 pelos norte-americanos Kevin Eastman e Peter Laird, “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” é a nova aventura que segue as versões adolescentes de Leonardo (Nicolas Cantu), Raphael (Brady Noon), Michelangelo (Shamon Brown Jr.) e Donatello (Micah Abbey).

As quatro tartarugas foram expostas a uma substância radioativa, e acabaram se transformando em animais antropomórficos – com características e emoções humanas. Eles foram criados pelo Mestre Splinter (Jackei Chan), um rato que foi vítima da mesma mutação e, assim, cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais.

Com bastante treinamento, o grupo assume o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York. Eles devem lutar contra as mais variadas ameaças do Clã do Pé, comandado pelo vilão e arqui-inimigo dos heróis, Shredder.

Já a segunda estreia da semana é o filme de terror “Toc Toc Toc: Ecos do Além”. A trama do longa se passa em uma pequena cidade, em uma casa aparentemente comum, onde um menino chamado Peter é atormentado por um misterioso e constante barulho que vem de dentro da parede de seu quarto. Um toque que seus pais abusivos insistem estar apenas em sua imaginação.

Uma série de acontecimentos macabros reforçam a suspeita do jovem e à medida que o medo de Peter se intensifica, ele acredita que seus pais podem estar escondendo um segredo perigoso e questiona a confiança deles. Nessa família envolta em enigmas, caberá à professora substituta do menino, levantar a questão: o que pode acontecer a partir de agora?

A terceira, e última, estreia da semana é o filme colombiano de suspense “Presos na Floresta: Fuja se For Capaz”. Dirigido por Andres Beltran, o longa acompanha um casal à beira do divórcio que precisa viajar até a Colômbia para participar de uma importante conferência de trabalho.

Mas, durante uma caminhada pela floresta tropical, uma tempestade faz com que eles fiquem presos em um perigoso e mortal poço de areia movediça. Agora, incapazes de se mover e cada vez mais próximos de um trágico – e praticamente inevitável – destino, eles devem manter a calma para tentar driblar a situação e lutar pela sobrevivência contra os elementos da selva.

Além de “Besouro Azul”, os filmes “Oppenheimer”, “Fale Comigo”, “Gran Turismo – De Jogador a Corredor”, “MegaTubarão 2” e “Drácula: A Última Viagem de Demeter” também estão em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias e os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

Sobre o Via Verde Shopping

