Assaltante baleado foge do Pronto-Socorro e retorna em estado grave

Gabriel Silva Uchôa, de 24 anos, foi ferido durante um assalto a um motorista de aplicativo, no dia 4 de agosto, e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para uma cirurgia de emergência. Acontece que o rapaz fugiu da unidade e ficou escondido por vários dias.

Na tarde da última quarta-feira (9), Gabriel retornou ao PS em estado grave. Ele teria ficado escondido em um barraco no bairro Taquari. O homem fugiu do hospital durante o horário de visitas, mesmo utilizando uma bolsa de colostomia.

No esconderijo e sem os devidos cuidados médicos, o quadro de Gabriel se agravou, então, ele ligou para uma amiga pedindo ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o rapaz encaminhado novamente ao Pronto-Socorro. Na noite desta quinta-feira (10), ele passou por uma segunda cirurgia e devido a uma infecção. Seu estado de saúde é grave.

O paciente agora está na Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com informações, o estado de saúde dele é delicado. Na primeira cirurgia, foi retirado 10% do seu intestino. Já na segunda, em virtude da infecção ocasionada pela fuga, foi necessário a retirada de mais uma parte.

Relembre o caso

Gabriel é um dos assaltantes que ficou ferido após tentativa de assalto a um motorista de aplicativo, que também é Policial Penal. O caso aconteceu no conjunto habitacional Cidade do Povo, na madrugada da sexta-feira.

Além de Uchôa, outra pessoa também participou do assalto, era Rodrigo Elias da Silva, de 20 anos, entretanto, morreu no local do acontecido. Após o ocorrido, o motorista deixou o local e não foi identificado.