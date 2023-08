Assaltante é preso em flagrante após roubar mochila e celular de adolescente em Rio Branco

Na manhã de sexta-feira (11), uma guarnição da Polícia Militar do 2° Batalhão (BPM) prendeu um homem, que não teve o nome divulgado, após o indivíduo ter roubado um aparelho celular e uma mochila de um adolescente em Rio Branco.

Os militares estavam em patrulhamento na área, quando foram avisados pela vítima, que um criminoso teria o rendido com uma faca e levado todos seus pertences.

O adolescente passou as características do acusado e a polícia intensificou as buscas na região, quando avistaram um homem com as mesmas características repassadas na rua Padre José, no bairro Triângulo. A guarnição realizou a abordagem do suspeito, que não reagiu a prisão. Com ele, os PMs encontraram a mochila e o celular do adolescente.

O criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição das autoridades plantonistas.