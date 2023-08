Assassinato no Equador: como estava a disputa presidencial antes do crime

O assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, aconteceu apenas a 11 dias das eleições, marcadas para o dia 20 de agosto. Além dele, outros sete candidatos disputam o cargo, que atualmente é ocupado por Guillermo Lasso.

As eleições presidenciais no Equador foram antecipadas em maio, após Lasso convocar uma cláusula da Constituição e dissolver a Assembleia Nacional.

O artigo, conhecido como “Morte Cruzada”, foi aplicado pela primeira vez no país. Pela lei, ao dissolver a Assembleia, Lasso estava obrigado a convocar novas eleições presidenciais.

O Equador enfrenta uma grave crise política, e Lasso chegou a ser alvo de uma tentativa de impeachment. Ele optou por não disputar as eleições novamente e disse ao jornal “The Washington Post” que não se importava com quem seria seu sucessor.

Com o processo aberto, oito candidatos se registraram para concorrer ao cargo de presidente. São eles:

Yaku Pérez, líder indígena

Daniel Noboa, ex-deputado

Luisa González, ex-deputada

Jan Topic, economista

Otto Sonnenholzner, ex-vice-presidente

Bolívar Armijos, advogado

Fernando Villavicencio, jornalista e ex-deputado

Xavier Hervas, empresário

Pesquisa de intenção de voto

Uma pesquisa de intenção de votos feita pela ClickReport, entre 4 e 6 de agosto, mostrava uma disputa embolada pelo segundo lugar. Enquanto isso, a candidata Luisa González, apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, aparece na liderança isolada. Confira:

Luisa Gonzáles: 29,2%

Yaku Pérez: 14,4%

Otto Sonnenholzner: 12,3%

Jan Topic: 9,6%

Fernando Villavicencio: 7,5%

Brancos e nulos: 16,9%

Outros: 10,1%

O que querem os eleitores?

Outra pesquisa do instituto AS/COA, feita em julho, perguntou aos eleitores o que eles consideravam mais importante na hora de escolher um candidato. O tema “insegurança” foi o mais citado.

Atualmente, o Equador enfrenta uma forte onda de violência, que está ligada ao narcotráfico. Os conflitos também refletem em ameaças a políticos e funcionários públicos, enquanto o número de homicídios disparou.

Há cerca de duas semanas, por exemplo, um prefeito foi assassinado no país. O cientista político Maurício Santoro explica que essa onda de violência gerou uma influência na política do Equador.

“O país se tornou uma rota muito importante para o tráfico de drogas na América Latina, que entra pelos portos equatorianos, atravessa a Amazônia e vai para a Europa e os Estados Unidos”, explica.

Outro tema bastante citado é combate à corrupção. Nos últimos anos, o Equador presenciou diversos escândalos, que resultaram na condenação do ex-presidente Rafael Correa. Atualmente, ele vive na Bélgica e diz ser inocente.

Confira, a seguir, o que os eleitores consideram mais importante, segundo a pesquisa da AS/COA:

Solução para a insegurança: 55,3%

Criação de empregos: 22,5%

Combate à corrupção: 14,8%

Proteção ao meio ambiente: 7,4%

O que defendem os candidatos?

Luisa Gonzáles

A líder nas pesquisas, Luisa Gonzáles, tem como pilares “segurança, trabalho e bem-estar” para a campanha. Ela é apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, que esteve no comando do país por 10 anos.

“Esta é a resposta a um governo falido que nos deixou em total abandono, destruiu estradas, nos negou remédios, a educação de nossos filhos; mas com a Revolução Cidadã as obras das estradas voltarão com rodovias de primeira, educação, emprego decente e medicina gratuita e de qualidade.”

Yaku Pérez

Líder indígena e ex-prefeito, Yaku Pérez aposta na criação de empregos para a campanha presidencial. Ele também promete enfrentar o crime “com firmeza” e mais transparência nas contas públicas. O candidato também defende causas ambientais.

“Nosso compromisso é para salvar o futuro do Equador. Vamos cumprir a consulta prévia, livre e informada dos povos e nacionalidades indígenas e a consulta ambiental.”

Otto Sonnenholzner

O economista Otto Sonnenholzner tem como lema de campanha “Paz, Dinheiro e Progresso”. A campanha do candidato tem forte apelo à economia e segurança pública.

“Estamos aqui para assumir e resolver de uma vez por todas os problemas mais urgentes dos equatorianos. Chega de não nos deixar avançar! Chega de viver com medo! Chega de não poder trabalhar ou progredir!”

Jan Topic

Um dos lemas da campanha do economista é “Do medo à esperança”. Nas redes sociais, Topic afirma que vai devolver a paz ao país e que não vai perder tempo se sentando com “delinquentes”.

“Vamos fazer respeitar o Estado, a Polícia, as Forças Armadas e ao povo equatoriano.”

Bolívar Armijos

O candidato é presidente do Conselho Nacional de Governos Paroquiais do Equador, ligado ao meio rural.

Um dos motes de Armijos é: “Fazendo um campo grande, fazemos um grande país”.

Xavier Hervas

Hervas é um empresário ligado ao setor agroindustrial. A campanha dele usa a sigla “SOS”, para “Segurança”, “Obras” e “Saúde”.

“Com o nosso plano #SOSEquador vamos reativar a economia e criar emprego, que são necessidades prementes. Vamos fazer o país avançar, juntos na unidade.”

Daniel Noboa

O candidato é ex-deputado e ex-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Equador. Ele é um dos fundadores do partido ao qual é filiado. Emprego e segurança pública estão entre os pilares da campanha.

“O Equador precisa mudar a forma de governar este país. Enfrentar os desafios que impedem o crescimento e a segurança dos cidadãos. O Equador clama por uma mudança de mentalidade.”

Fernando Villavicencio

O jornalista Fernando Villavicencio tinha como um dos carros-chefes da campanha o combate à corrupção. Ele se definia como um político de centro.

“Este país não precisa de dinheiro, este país tem muitos ladrões. Vamos acabar com as máfias”, publicou em 6 de agosto em uma rede social.