Assermurb bate Sena Madureira e se aproxima da classificação

A Assermurb derrotou o Sena Madureira por 3 a 0 na noite desta quinta, 31, no Florestão, e deu um passo decisivo para ser semifinalista do Campeonato Estadual Feminino. A Assermurb dominou o confronto desde o início e conquistou uma vitória merecida.

Perto da semifinal

A Assermurb disputou a 4ª partida na fase de classificação e chegou aos 10 pontos. Com o resultado a equipe ocupa a 2ª colocação e ainda tem a possibilidade de terminar a fase de classificação em primeiro.

Sena se mantém

A derrota manteve o Sena Madureira na 3ª colocação com 7 e quatro jogos disputados. As meninas do Vale do Iaco seguem com boas possibilidades de garantir uma vaga na semifinal.

Próximos jogos

Galvez x Assermurb

Plácido de Castro x Sena Madureira

Na segunda, 4, a partir das 15 horas, no Florestão

Classificação

1º Atlético 14 Pts

2º Assermurb 10 Pts

3º Sena Madureira 7 Pts

4º Galvez 7 Pts

5º Plácido de Castro 7 Pts

6º Rio Branco 3 Pts

*São Francisco eliminado