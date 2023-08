Assermurb e Atlético empatam em clássico bem movimentado no Florestão

Em um jogo bem movimentado, Assermurb e Atlético empataram por 0 a 0 na tarde desta quinta, 17, no Florestão, no duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual. As duas equipes perdem os 100% de aproveitamento, mas somam um ponto importante para pode chegar na fase decisiva da competição.

Atlético amassou nos 90

O Atlético “amassou” a Assermurb durante toda a partida. A atacante Teresa e a meia Monique perderam grandes oportunidades nas duas etapas e por isso o Atlético não saiu vencedor do Florestão.

Galvez volta a vencer

O Galvez derrotou o Rio Branco por 3 a 0 na abertura da programação, no Florestão, e deu um passo importante para conquistar a classificação.

Próximos jogos

Plácido de Castro x São Francisco

Sena Madureira x Atlético

Na segunda, 21, a partir das 15 horas, no Florestão