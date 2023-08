Assessoria de MC Marcinho se pronuncia após rumores de morte: “Estado grave”

A assessoria de MC Marcinho emitiu um comunicado, nesta sexta-feira (25/8), negando as informações que começaram a circular sobre a morte do cantor. O artista teve uma piora no quadro de saúde, mas segundo a equipe, permanece vivo, em estado grave.

“MC Marcinho continua vivo, em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs”, disse a assessoria à coluna.

Segundo G1, os familiares foram chamados ao Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para conversar com os médicos. “Eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer. Que agora só um milagre para tirar ele dessa situação”, disse Vanessa Bicalho, que trabalha com o artista.

Marcinho está internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Em 10 de julho, MC Marcinho precisou ser intubado após sofrer uma parada cardíaca. Três dias depois, em 13 de julho, o funkeiro recebeu um coração artificial, um dispositivo de duração intermediária, que pode ser usado de três a quatro meses. Ele estava internado com ventilação mecânica e dependente de hemodiálise.

Nos últimos dias, no entanto, MC Marcinho teve mais uma piora no estado de saúde devido a um quadro de infecção generalizada, o que fez com que ele deixasse a fila de transplante de coração.