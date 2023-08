Atacado Chique inaugura 2º loja e mais de 50 novos revendedores fazem parte da rede

O Atacado Chique, loja de moda íntima do Acre, está no galpão de negócios do Sebrae na Expoacre 2023 e já conectou mais de 50 novos empreendedores que vão ter uma renda extra com os produtos da loja.

Segundo Adanes Braga, de 29 anos, proprietária do Atacado Chique, a loja nasceu em 2020, com apenas R$ 100,00 na varada de casa. “Em 2023, já temos uma equipe com 7 colaboradores e estamos inaugurando uma filial em frente ao Horto Florestal e estamos muito felizes e honrados pelo Sebrae ter feito uma ligação e convidando para estar participando aqui no espaço de oportunidades do negócio do Sebrae, porque nosso de estar aqui na Expoacre é para a gente captar novos empreendedores que queiram fazer renda extra revendendo nossos produtos”, disse.

Durante as noites de Expoacre, o Atacado Chique já encontrou mais de 50 novos empreendedores que pretendem negociar com a loja para ter renda com as peças e um preço acessível.

“Nós vendemos tudo na área de moda íntima e na área de dormir e no Atacado Chique que vai inaugurar no próximo sábado, dia 12, em frente ao Horto Florestal, terá confecção em geral, camisa, calça, roupa fitness e a moda íntima e também moda plus size. Diariamente eu recebo depoimento de clientes dizendo que a renda dos nossos produtos que está sendo a fonte que elas estão colocando o alimento na mesa de casa. Tem pessoas que está fazendo muito dinheiro revendendo nossas peças”, finalizou.