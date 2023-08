Atenção: INMET alerta para chuvas e temporais intensos no Acre neste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (12), um alerta amarelo para temporais intensos em quase toda a região do Acre. O alerta vale até às 10h deste domingo (13), e prevê um acumulado entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

O alerta mostra ainda a probabilidade de ventos intensos, que podem chegar entre 40-60 km/h.

O meteorologista Davi Friale, também fez um alerta no site O Tempo Aqui. De acordo com ele, na madrugada deste sábado, raios e ventanias podem causar sérios transtornos e prejuízos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações, inundação de ruas e transbordamento de córregos, além do perigo potencial dos raios.

Friagem vem aí

A previsão de Friale aponta ainda uma mudança brusca na temperatura. Segundo ele, no domingo (13), o tempo fica frio, com ventos intensos e chuvas a qualquer hora. A maior temperatura do dia deverá ficar abaixo de 24ºC, em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos. Ao amanhecer dos dias seguintes, as mínimas deverão oscilar entre 16 e 18ºC.