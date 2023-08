Atleta acreano acerta transferência para o handebol do Rio Grande do Sul

João Batista, 18, revelado no HandFamília é mais um atleta a deixar as categorias de base da equipe. O armador esquerdo acertou transferência para o Liga Atlética de Campo Bom no Rio Grande do Sul.

“Seguimos na teimosa arte de não desistir. O João poderia ter saído antes, mas resolvemos trabalhar mais alguns aspectos do jogo para sua evolução. Agora chegou o momento”, comentou o técnico HandFamília, Davi Maia.

Esportivo e social

Segundo Davi Maia, o trabalho no HandFamília é realizado sem patrocínio e apoio público. Contudo, os objetivos esportivos e sociais são alcançados com um talento acreano exportado. “Sair do handebol acreano para jogar no Rio Grande do Sul é um salto e significa evolução em todos os aspectos. Por meio do handebol estamos criando oportunidades para os atletas”, avaliou o treinador.