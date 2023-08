Atletas de Cruzeiro do Sul são convocadas para seleção acreana de natação

As atletas de Cruzeiro do Sul, Lais Atara e Alessa Taveira, foram convocadas para a disputa da fase nacional dos Jogos da Juventude, programada entre os dias 2 e 17 de setembro em Ribeirão Preto, São Paulo. As nadadoras disputaram a fase Estadual dos Jogos Escolares no último sábado, 12, na piscina da AABB.

“A Lais disputará os 50 livres e a Alessa os 50 peito. As duas nadadoras também estarão no nosso revezamento em Ribeirão Preto”, comentou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Prefeitura e FADE

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), professor João Renato Jácome, destacou o trabalho realizado em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul na fase municipal dos Jogos Escolares.

“Ao promovermos, pela primeira vez, a etapa municipal dentro de todas as exigências das regras, foi possível garantirmos as atletas na fase estadual. Esse é um trabalho iniciado com a modalidade e esses primeiros resultados são fantásticos”, comentou o dirigente.