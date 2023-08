Atlético goleia Rio Branco e conquista uma vaga na semifinal do Estadual

O Atlético goleou o Rio Branco por 6 a 0 na tarde desta segunda, 28, no Florestão, e conquistou uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. A goleada poderia ter sido maior, mas as meninas do Atlético “abusaram” de perder gols.

Esperar adversário

O Atlético fechou a participação na fase de classificação do Estadual e agora vai esperar a definição do adversário da semifinal. A partida será disputada no próximo dia 11.

Rio Branco eliminado

Com uma equipe abaixo das suas tradições e sem investimentos, o Rio Branco realizou uma campanha muito abaixo e não tem mais possibilidades de classificação.