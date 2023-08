Atlético vence o Galvez de virada e mantém os 100% de aproveitamento

O Atlético derrotou o Galvez, de virada, por 3 a 2 nesta segunda, 14, no Florestão, e manteve os 100% de aproveitamento na fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.

Perdeu muitas chances

A vitória por 3 a 2 não traduziu o domínio atleticano durante a partida. A equipe do técnico Ivan Mazzuia perdeu muitas oportunidades e poderia ter conquistado um triunfo com mais tranquilidade.

Sena Madureira goleia

Na abertura da rodada, o Sena Madureira goleou o São Francisco por 8 a 1 e conquistou a segunda vitória na competição.

Clássico na quinta

A primeira fase do Estadual terá sequência na quinta, 17, a partir das 15 horas, no Florestão, com mais uma rodada dupla. Rio Branco e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e na sequência Assermurb e Atlético fazem um clássico.