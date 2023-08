Ator de ‘Harry Potter’ e noiva são assaltados ao chegarem a premiação no Rio

Alfred Enoch e a noiva, Mona Godfrey, foram vítimas de um assalto na noite desta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash. O ator veio ao Brasil para celebrar as 15 indicações que o filme que protagoniza, Medida Provisória, de Lázaro Ramos, concorreu no Grande Prêmio de Cinema, realizado na Cidade das Artes.

Segundo Ana Cora Lima, do F5, o casal não sofreu nenhum tipo de violência física. Ele estava com o vidro do carro aberto e teve o celular roubado. “Passaram e pegaram o celular. Uma violência absurda” , disse ele sobre o assalto próximo ao local da premiação.

Indicado na categoria Melhor Ator pelo longa em que faz par romântico com Taís Araujo, Enoch se atrasou por conta do ocorrido. A categoria foi vencida por Carlos Francisco de Marte Um.