Bananas passam 3 dias viajando de batelão até Cruzeiro do Sul e são vendidas “por rolo”

É através dos batelões que boa parte da produção agrícola chega e parte de Cruzeiro do Sul. Nesta época do ano, as safras de banana, melancia e abacaxi.

Mesmo com a seca do Rio Juruá, os produtores viajam todos os municípios da região por meio do transporte fluvial. Uma viagem de Marechal Thaumaturgo a Cruzeiro do Sul, por exemplo, deve durar cerca de três dias. É o caso de um produtor de bananas, que percorreu todo esse trajeto para vender os cachos no Mercado Beira Rio.

Segundo ele, com a ExpoAcre Juruá, que começa nesta quarta-feira (30), a expectativa é de que as vendas disparem. O valor da venda dos produtos é feita diretamente com o cliente, “no rolo”, como é dito por aqui. Em média, o preço, por cacho, é de R$ 10. O valor pode aumentar e diminuir de acordo com as negociações.

A ExpoAcre Juruá deve movimentar cerca de R$ 60 milhões durante os cinco dias de Feira.