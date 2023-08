Bandas regionais se apresentam em palco alternativo e atrai público

A energia contagiante do Festival do Açaí em Feijó ganha um novo impulso com a introdução do aguardado Palco Alternativo “Show de Açaí”. A iniciativa da organização do festival está provando ser um destaque excepcional, atraindo populares para apreciar performances de bandas e artistas regionais.

Posicionado estrategicamente na metade do percurso do vibrante Parque de Eventos, que é o epicentro do festival, o Palco Alternativo tem se tornado um ímã para os entusiastas da música e visitantes curiosos. À medida que as bandas locais e artistas regionais entram em ação, a população se reúne na frente do palco, para prestigiar a programação musical montada pela organização do evento.

E a noite deste sábado (19) promete ser uma das mais memoráveis, com a cantora acreana Luzienne Lucena assumindo o palco. Com sua voz cativante e presença de palco, Luzienne tem tudo para movimentar a noite e atrair o público para mergulhar em sua envolvente performance. Seu show promete uma jornada musical emocionante, misturando sons regionais com toques modernos, tudo isso em meio ao cenário único do Festival do Açaí.