Bebedeira entre amigos quase termina em morte a terçadadas no Acre

F. A. S foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (8), acusado de ferir um homem a golpes de terçado em uma propriedade rural na Comunidade União, Seringal Nazaré, município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima e o autor do crime, identificado somente pelas iniciais F. A. S., estavam participando de uma bebedeira na última quinta-feira (4), em uma colônia localizada na Comunidade União, quando os dois acabaram iniciando uma discussão e, com os ânimos exaltados, F. A. S. pegou um terçado e desferiu vários golpes contra a vítima, que foi atingida na cabeça, nas costas e em outras partes do corpo. Após o crime, o agressor fugiu do local.

Populares ajudaram o rapaz e levaram a vítima até o Hospital Epaminondas Jácome, no município de Xapuri, onde o homem foi avaliado e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais civis e militares foram até o local e fizeram as primeiras diligências na área, bem como o recolhimento de provas e depoimento de testemunhas. A Polícia Civil, através da delegada Michelle Boscaro, representou o caso junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva de F. A. S., tendo sido imediatamente expedido um mandado de prisão contra o autor do crime.

Já na tarde desta terça-feira (8), F. A. S. esteve na delegacia acompanhado de seu advogado, e foi preso em cumprimento à ordem judicial, sendo submetido ao exame de corpo de delito e ficando à disposição do Poder Judiciário Acreano, que atuou com celeridade na apreciação da representação da Polícia Civil.