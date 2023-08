“Bebeu da água do Acre, volta”, diz Barões da Pisadinha ao retornar ao Juruá após 4 anos; ASSISTA

Os Barões da Pisadinha marcaram a estreia da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul com uma apresentação eletrizante. Antes de subirem ao palco, a dupla recebeu o jornalista Douglas Richer, do portal ContilNet, em seu camarim.

Durante um bate-papo descontraído, o tecladista Felipe Barão e o vocalista Rodrigo Barão compartilharam suas emoções sobre retornar ao Acre após 4 anos, além de discutirem sobre a rica culinária local e seus novos projetos musicais.

No ápice da entrevista, os músicos proporcionaram um gostinho da Pisadinha, e até Douglas Richer entrou no ritmo contagiante. Foi uma noite cheia de energia e música envolvente, que marcou o início memorável da Expoacre Juruá.

Assista a entrevista completa: