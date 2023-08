Bella Campos e Cabelinho teriam prejuízo financeiro após término

Bella Campos anunciou o término com MC Cabelinho na noite da última segunda-feira (28/8), após uma suposta traição do funkeiro. Entretanto, o fim do relacionamento não estaria limitado ao impacto pessoal da atriz, trazendo, também, um prejuízo financeiro por conta de contratos já firmados.

“Depois de toda a polêmica [da suposta traição], o que eu descobri é que a equipe da Bella precisou se posicionar por conta de algumas questões contratuais, acordos comerciais que já haviam sido firmados, outros que já estavam bastante avançados”, declarou o jornalista Matheus Baldi.

De acordo com o profissional, o casal também era sondado para outros projetos. “Tinha até produtor de olho para fazer projetos dos dois juntos para o streaming, outro projeto para o cinema em que os dois foram sondados”, explicou.

Suposto affair de MC Cabelinho se pronuncia

Bella Campos anunciou, no Instagram, o fim do relacionamento com MC Cabelinho. Duda Mehdef, apontada como a pivô do término, se manifestou nas redes sociais após o pronunciamento da atriz da Globo. O funkeiro se pronunciou, mas não falou se traiu ou não a ex-namorada.

“Tudo está acontecendo agora, muito surreal ainda, acabei de chegar do shopping, nem tava olhando o Instagram… por denúncia meu perfil caiu”, declarou a influencer, que expôs o momento que teve com o funkeiro em Belo Horizonte, antes de um show.

Na sequência, Duda deu a sua versão dos fatos. “Dizer que, é isso, gente em momento nenhum eu menti, eu não acrescentei detalhe nenhum, não diminui também, eu literalmente falei a verdade, falei tudo que aconteceu, deixei tudo bem claro desde o início, que ele falou pra mim que estava terminado, que ele não estava mais namorando ela, que só não tinha tornado isso público ainda”, relatou.