Bella Campos tatuou nome de Cabelinho duas semanas antes do término

Cerca de 15 dias antes de anunciar o término com MC Cabelinho, a atriz Bella Campos mostrava pelas redes sociais a tatuagem que havia feito no braço esquerdo. Ela escreveu Victor Hugo pouco abaixo do ombro, nome de batismo do MC, numa prova de que a relação caminhava bem.

No Fantástico, ambos chegaram a dar uma entrevista e falavam abertamente sobre os planos de permanecerem para sempre juntos e aumentarem a família.

Porém, agora talvez a Jenifer de “Vai na Fé” tenha que apagar ou colocar outro desenho por cima, já que expôs o término do romance pela internet num caso de suposta traição por parte dele.

“Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar”, disse ela nas redes sociais.

Bella afirmou que os dois não estão mais juntos “em função dos motivos óbvios”.

No domingo (27), antes de o término ser confirmado e no meio aos rumores, Cabelinho fez uma homenagem para Bella durante um show com a música que fez para ela e imagens da amada num telão. Os dois namoravam desde outubro do ano passado.