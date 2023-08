Bilionário que não quer envelhecer procura namorada, mas avisa: “Sexo agendado”

O bilionário americano Bryan Johnson, de 45 anos, ganhou fama na web após revelar que deseja rejuvenescer biologicamente. O objetivo, contou, é ter o metabolismo de uma pessoa de 18 anos, em um projeto batizado como “Blueprint”. Com uma rotina regrada e excêntrica, ele voltou a chamar atenção ao revelar, em entrevista à revista Muscle and Health, que está buscando a “mulher certa”.

A história de Bryan Johnson foi exibida nos documentários We Need to Talk About A.I. e I Am Human. Para Johnson, a mulher perfeita precisaria viver no mesmo estilo que ele.

“Se eu conhecesse a mulher certa, ficaria feliz em apresentá-la ao estilo de vida Blueprint e deixá-la viver lado a lado comigo, desde que ela respeitasse minhas regras”, explicou o bilionário na entrevista.

Ele contou, ainda, as regras para quem quer ficar com ele, que vão desde dormir sozinha a não “folgar” aos domingos.

Saiba as 10 regras para se relacionar com Bryan Johnson:

Jantar às 11h da manhã;

Dormir às 20h30;

Nada de conversa no travesseiro;

Você dorme sozinha;

Nada de conversa fiada. Realmente não me importo;

Não há folgas aos domingos;

Sexo agendado (o sexo não tem um prazo máximo estipulado – sexo é hora de brincar. Tudo o que acontecer naturalmente);

Veganismo;

Deve fornecer plasma;

Você não é minha prioridade número um.

O empresário conta que já conseguiu reduzir sua idade biológica, e que tem o coração de um homem de 37 anos, pele de 28 anos, e capacidade pulmonar e forma física de alguém com 18 anos.

Ainda sobre sua vida pessoal, Bryan divulgou que iniciou uma terapia para rejuvenescer seu pênis. O tratamento consiste em levar quatro mil choques na região pélvica, para tentar prolongar a ereção, podendo chegar até três horas e meia na cama.