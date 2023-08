Bittar diz que CPI das Ongs comprova ‘maior assalto do país’ e quer que Marina seja ouvida

O senador do Acre, Marcio Bittar (União Brasil), é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as transferências de recursos do governo federal para ONGs de defesa da Amazônia Brasileira. Na reunião desta terça-feira (22), o senador declarou que as investigações realizadas pela CPI já chegaram a uma conclusão: são responsáveis pelo ‘maior assalto da história do país’.

“Essa comissão já tem condições suficientes de dizer que a nossa suspeita já está comprovada. O Brasil sofre o maior assalto da sua história. Se alguém acha que o mensalão foi um assalto ao país, eu acho. Se alguém acha que o petrolão foi um assalto ao país, eu acho. Esses assaltos são infinitamente menores do que o maior assalto na história do Brasil, que é o assalto que se faz a toda uma região envolvendo sessenta e seis por cento no território nacional”, disse Bittar ao se referir à Amazônia Brasileira.

Bittar afirmou ainda que a CPI ainda deve ouvir a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a acreana Marina Silva, o presidente Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, representantes do Ibama e posteriormente membros das ONGs.