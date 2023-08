Bittar diz que deverá apoiar Alan para o governo em 2026 e confirma reeleição ao senado 

O senador Márcio Bittar foi um dos convidados da transmissão do ContilNet na 8ª noite da Expoacre, neste sábado (5), e falou sobre os caminhos que o seu partido, o União Brasil, deverá seguir nas próximas eleições.

Bittar revelou o desejo de ter uma coligação entre os partidos PL, do ex-presidente Bolsonaro, o União Brasil, o Republicanos, do deputado federal Roberto Duarte, e do Progressistas, do governador Gladson Cameli, disputando juntos, as eleições de 2026, quando o povo acreano deverá renovar a bancada federal, escolher novo senador da República e novo governador do Estado. “Tenho certeza que esses partidos estarão no mesmo palanque”, disse.

Ainda em relação ao pleito de 2026, Bittar declarou que não quer atrapalhar o senador Alan Rick e deverá concorrer à reeleição ao Senado Federal. “Não vou brigar com ele para ser o candidato a governador. Não é segredo nenhum que eu já tive muito desejo de governar. Me sinto preparado, maduro. Mas tem uma fila. E nessa fila, no meu partido, o Alan está na minha frente”, declarou.

Porém, questionado sobre essa aliança na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, Bittar disse que é preciso ter cautela e muito diálogo. O senador, ao lado de Alan Rick e Roberto Duarte, lançou o nome do deputado federal Coronel Ulysses na corrida pela capital.

Assista a transmissão ao vivo: