Blogueira acreana faz ensaio de casamento com noivo suíço em Rio Branco; VEJA FOTOS

CASAMENTO

No dia 26 de julho, a empresária Rose Montilha e o procurador Walter Montilha disseram sim em uma linda cerimonia que aconteceu no Espaço A. A coluna deseja felicidades eternas ao casal!

ENSAIO PRÉ WEDDING

A blogueira acreana Clara Campelo e suíço Kevin Marcis realizaram um belo ensaio de pré-casamento em solo acreano. Os noivos casarão na Suíça.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o casal Danielle Abreu e João Paulo em Curação, uma linda ilha no mar do Caribe, em comemoração aos 14 anos de casamento.

NIVER

Com o tema “Boteco”, Viviani Maia comemorou a chegada dos seus 50 anos em uma festa bastante animada, igual à aniversariante.

POSSE

Na segunda-feira (28) acontece a posse da nova diretoria da Associação dos colunistas sociais do Acre (ACOS), no auditório da Assembleia Legislativa do Acre.

CONGRESSO

Quinta – feira (24) acontece o IV Congresso Estadual do Ministério Público no Teatro da UFAC.

EM SOLO ACREANO

A advogada Estela Maciel, atualmente residindo em Curitiba – Pará, aterrissou em Rio Branco, ontem, para uma breve visita à família e amigos.