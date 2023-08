Bocalom sanciona lei que aumenta número de vereadores em Rio Branco

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Raimundo Neném, publicou na edição desta segunda-feira (14), do Diário Oficial a Emenda à Lei Orgânica de Rio Branco que altera o número de vereadores na capital acreana.

A partir das eleições do próximo ano, Rio Branco terá quatro vagas a mais, saindo de 17 para 21 vereadores.

O Projeto de Lei foi aprovado no último dia 12 de julho e o aumento no número de vereadores acontece a partir da legislatura que disputa as eleições em 2023 e toma posse no início de 2025.