Bolpebra de Natação terá mais de 200 atletas na disputa

Com a presença de mais de 200 atletas do Brasil (Acre e Rondônia), Bolívia e Peru vai ser disputado neste fim de semana em Porto Maldonado, no Peru, a 1ª edição do Bolpebra de Natação.

O Acre estará na competição com 42 nadadores e tem metas bem ambiciosas.

“Chegamos para o Bolpebra com os melhores nadadores acreanos. Estamos em uma fase importante da temporada e os atletas podem bater marcas importantes”, comentou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

3 etapas

Bolpebra será disputado em três etapas, duas no sábado, 5, e uma no domingo, 6.

“Vamos ter uma competição com muitas provas. A parte mental também será decisiva para a conquista de resultados expressivos”, disse Ricardo Sampaio.

Competição oficial

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) oficializou o Bolpebra e isso torna o evento ainda mais importante para os nadadores acreanos e rondonienses.