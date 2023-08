Bolsa família tem corte de 1 milhão de beneficiários; entenda

Um dos principais benefícios sociais pagos pelo Governo Federal, o Bolsa Família conta com mais de 20 milhões de pessoas que são beneficiadas todos os meses em todo o Brasil. O programa de transferência de renda, provê um auxílio financeiro no valor de R$ 600 para pessoas de baixa renda, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

No entanto, desde o início do ano, muitas pessoas acabaram sendo retiradas da lista do benefício. Isso aconteceu porque quando estava sendo ofertado o Auxílio Brasil (entre 2021 e 2022), o número de beneficiários cresceu bastante, atingindo a marca de 21,9 milhões de pessoas em novembro do último ano.

Porém, desde que foi recriado, em janeiro deste ano, o Bolsa Família substituiu o benefício que estava em vigor, e passou a rever diversos cadastros irregulares, o que resultou no bloqueio e cancelamento de benefícios para cerca de 1 milhão de pessoas. Agora, o programa de transferência de renda está sendo ofertado para 20,9 milhões de pessoas.

Corte de beneficiários da lista do Bolsa Família

Quando o benefício é cortado, os beneficiários recebem o aviso por meio do Caixa Tem, que é por onde o pagamento do auxílio financeiro é feito. Nestes casos, a indicação é de que a pessoa compareça a uma sede do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para regularizar sua situação com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O CadÚnico nada mais é que um banco de dados criado pelo governo, com o intuito de identificar as famílias que precisam ser contempladas por programas sociais, como é o caso do Bolsa Família, Auxílio Gás e outros mais. Portanto, é necessário manter os dados atualizados no CadÚnico a cada 24 meses pelo menos, ou, em casos de alterações relevantes na renda e outros critérios que são condicionantes para os benefícios.

Além disso, no caso do Bolsa Família, também é preciso atender a algumas exigências para a concessão do benefício, como: frequência escolar mínima (para famílias que possuem crianças), vacinação em dia e acompanhamento pré-natal (para famílias que possuem gestantes).