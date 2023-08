Bonde do Forró e Isadora Pompeo estão entre atrações do 6º Festival da Farinha no Acre

Sexta edição do Festival da Farinha será realizado entre os dias 27 e 30 de setembro, em Cruzeiro do Sul. Entre as atrações confirmadas estão a banda Bonde do Forró, a cantora cruzeirense, de piseiro sertanejo, Vitória Freitas e a cantora gospel Isadora Pompeo.

O festival tem por objetivo promover o turismo, atraindo visitantes de outros municípios do Acre e valorizar o principal produto agrícola e econômico de Cruzeiro do Sul, que é a farinha feita da mandioca. A festa celebra, ainda, o aniversário de 119 anos de Cruzeiro do Sul, comemorado no dia 28 de setembro. A abertura do festival da Farinha acontece na quarta-feira (27), com o show da banda nacional Bonde do Forró.

Na quinta-feira (28) será realizado o desfile cívico pelas ruas de Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira (29) é o show da cantora Vitória Freitas, que coleciona quase três milhões de visualizações com suas músicas no Youtube. Já no TikTok, são mais de três milhões de views nos vídeos de covers e músicas próprias de trabalho.

O último dia do festival, no sábado (30), será encerrado com a Marcha Para Jesus e o show gospel da cantora nacional Isadora Pompeu, que interpreta hinos como “Minha Morada” e “Eu te Vejo em Tudo”.

O local de realização do evento ainda está sob análise da coordenação do festival, com possibilidade de mudança, visando garantir o espaço adequado para comportar a estrutura da festa, com palcos, restaurantes, bares e demais estabelecimentos.